20 Jahre Haft in Mordprozess um zerstückelte Leiche in Wien

Ab heute startet am Landesgericht der Mordprozess gegen einen 39-Jährigen Iraner, der am 15. November 2023 einen 45 Jahre alten Landsmann in dessen Wohnung in Wien-Hietzing erschlagen, zerstückelt und Teile der Leiche im Marchfeldkanal versenkt haben soll. Im Bild: Der Angeklagte vor Beginn des Prozesses am Dienstag, 10. Dezember 2024, am Straflandesgericht in Wien.