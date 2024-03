19-Jähriger tötete in Deutschland offenbar Eltern und Bruder

© APA/APA/dpa/David Pichler home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein 19-Jähriger soll im Kreis Waldshut an der Grenze zur Schweiz seine Eltern und seinen Bruder mit einem Messer getötet haben. Die Schwester des Mannes wurde am Dienstagabend schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Hintergründe der Gewalttat in Baden-Württemberg blieben zunächst offen.

von APA