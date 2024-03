17 Verletzte bei Kreuzfahrtschiff-Unfall in Oberösterreich

Gegen 21.45 Uhr fuhr das Schiff in die Schleusenkammer ein, dabei habe der Zweite Kapitän bemerkt, dass die Elektronik plötzlich aussetzte. Er habe den Notschalter gedrückt, worauf sich das Kreuzfahrtschiff wieder steuern ließ. Allerdings konnte ein Anstoßen an die Schleusentore nicht mehr verhindert werden, worauf es gegen die seitliche Betonmauer gedrückt wurde, beschrieb eine Polizeisprecherin den Unfallhergang. Beim Überprüfen durch die Schiffsaufsicht noch in der Nacht stellte sich heraus, dass die Elektronik nach Rückstellung des Notschalters wieder funktionierte.

Insgesamt wurden durch die Kollision 17 Passagiere leicht verletzt. Sechs Gäste verzichteten auf medizinische Versorgung in einem Spital, elf Personen wurden laut Polizei mit der Rettung in Krankenhäuser gebracht. Am Schiff entstand ein Blechschaden an der Außenwand. Es konnte die Fahrt noch in der Nacht zum nächsten Hafen fortsetzen, hieß es weiter. Wie es zu dem kurzzeitigen Ausfall der Elektronik kommen konnte, wird noch erhoben.