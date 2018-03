50 Websites und Apps, die den Alltag erleichtern

E-Tresor.at Sie wollen Ihre wichtigsten Dokumente an einem sicheren Platz in Österreich deponieren? Im E-Tresor von A-Trust haben Sie zwei Gigabyte kostenlos und behördensicheren Zugang über die Handysignatur (einmalige persönliche Registrierung am Amt ist notwendig). Praktisch: Mit der Handysignatur kann man auch ins Pensionskonto sehen.

Zamzar.com Sie möchten ein Word-Dokument in ein PDF verwandeln, eine Excel-Tabelle in ein JPEG-Bild oder ein kurzes Video in ein animiertes GIF? Dann sind sie bei Zamzar richtig. Der Universalkonverter versteht fast alle gängigen Dokumenten-und Medienformate.