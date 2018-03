50 Websites und Apps, die den Alltag erleichtern

Adobe Der Grafikspezialist Adobe bietet eine ganze Reihe an Apps für Smartphones und Tablets an. Das Highlight dabei ist mit Sicherheit "Photoshop Express" (gratis): Die App erlaubt umfangreiche Bildbearbeitung auf Mobilgeräten. Wer eine größere Funktionspalette will, nimmt "PS Touch for Phones" oder "PS Touch for Tablets". Weniger bekannt, aber extrem hilfreich, ist die App Adobe Kuler (gratis/iOS) .