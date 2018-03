50 Websites und Apps, die den Alltag erleichtern

Ted.com Wo sieht man Steve Jobs' legendäre Rede oder erfährt, warum Sting wieder Songs schreibt? Die Konferenzreihe TED veranstaltet seit 1984 mit steigender Beliebtheit - mittlerweile auch in Wien - Gesprächsrunden zu gesellschaftlichen Themen mit Koryphäen aus Technik, Naturwissenschaft, Wirtschaft, Musik und Medizin. Die dazugehörige Android- und iOS-App versammelt diese Vorträge in HD-Videos. Die englischsprachigen rund zwanzigminütigen Referate werden mit deutschsprachigen Untertiteln versehen. Um Akku zu schonen, ist ein eigener Radio-Channel in die App integriert. Die Videos stehen zum Download bereit, sodass sie auch offl ine angesehen werden können. Aktuell finden sich so auf TED rund 1.300 Vorträge, pro Woche kommen fünf bis sieben neue dazu. Die App ist kostenlos.