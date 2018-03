45 Jahre Mondlandung

Astronaut Neil Armstrong im Mondlande-Modul "Eagle" der Apollo 11 Mission. Armstrong und Aldrin landeten mit dem "Eagle" am 20. Juli 1969 um exakt 4:17 Nachmittag auf dem Mond. Am 21. Juli kehrten sie zum Kommando-Modul zurück, am 24. Juli 1969 um 12:35 Nachmittag landeten sie nach 195 Stunden wieder auf der Erde.