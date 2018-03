Scarlett Johansson

Heuer wurde sie vom Esquire-Magazin zur "sexiest woman alive" gewählt, doch im Ranking der Top-Verdienerinnen schafft es Scarlett Johansson mit 17 Millionen Dollar Einkommen nur auf den siebten Platz. Vor allem ist sie bekannt durch ihre Rolle als "Black Widow" in der Marvel-Verfilmung "The Avengers" - ein Geheimtipp ist aber auch der Film "Her", in dem sie allein durch die Kraft ihrer Stimme begeistert.