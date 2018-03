Kategorie SUV





Hyundai ix35 vs. VW Tiguan

VW kam mit dem Tiguan zwar relativ spät auf den Markt, katapultierte sich aber sofort an die Spitze der Charts bei den kompakten SUVs. Und das nicht ohne Grund. Die VW-Tugenden wie hohe Verarbeitungsqualität, eine sparsame und umfangreiche Motorenpalette und gute Wertstabilität zeichnen auch den Tiguan aus. Darüber hinaus kann der VW-Kunde optional einige Sicherheits-Assistenzsysteme ordern, die es beim Hyundai ix35 derzeit nicht gibt. Der Koreaner wirkt hemdsärmeliger als der Tiguan, keineswegs unsympathisch, aber doch einfacher gestrickt, auch beim Fahrwerk und der Lenkung liegt er hinter seinem deutschen Mitbewerber. Eine eindeutige Sache? Nicht ganz, beim Preis und den Garantieleistungen klebt er bei diesem Duell schließlich doch wieder an der Stoßstange des Tiguan, überholen kann er ihn aber nicht.

Sieger: Volkswagen-Gruppe