Kategorie Mittelklasse





Hyundai i40 vs. VW Passat

In der Mittelklasse trifft Hyundai auf einen weiteren Dauerbrenner des VW-Konzerns, den Passat. Auch wenn das Segment in den vergangenen Jahren Kunden an kleinere Klassen, SUVs und Minivans verloren hat, so ist es nach wie vor wichtig. Grundsätzlich gilt Ähnliches wie in der Kompaktklasse: In Sachen Auftritt, Image und Materialwahl kommt der i40 nicht an den Passat heran. Seit der umfangreichen Modellüberarbeitung rückt der Wolfsburger zumindest subjektiv bereits in die gehobene Mittelklasse auf, was sich beim Preis bemerkbar macht. Den Hyundai i40 sollte man dennoch nicht unterschätzen. Zwar ist das Finish des Interieurs nicht ganz so edel, der Preis dafür aber spürbar niedriger. Vor allem die Einstiegsmodelle überzeugen mit guter Ausstattung, als Zuckerl gibt’s auch hier fünf Jahre Garantie. Schwer zu schlagende Argumente.

Sieger: Hyundai-Kia