Kategorie Kompaktklasse





Hyundai i30 vs. VW Golf

Die Kompaktklasse ist das Revier von VW schlechthin. Seit Jahrzehnten ist der Golf das meistverkaufte Auto in Österreich, und das nicht ohne Grund. Auch in der mittlerweile 7. Generation ist und bleibt der Golf das solideste Angebot seines Segments, noch dazu eines der wertbeständigsten. Hyundai hat mit der ebenfalls neuen zweiten Generation des i30 zwar fast zum Klassenprimus aufgeschlossen, Golf Nummer sieben setzt sich aber wieder ein Stück davon ab. Das Parademodell von VW hat die sparsameren Motoren und ist einen Tick hochwertiger im Innenraum. Pragmatiker werden dennoch zum Hyundai greifen: bessere Serienausstattung, günstigere Preise und fünf Jahre Garantie sind gute Argumente. Unterm Strich ein Unentschieden; ob Hyundai i30 oder VW Golf bleibt eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Geldbörse.

Sieger: Unentschieden