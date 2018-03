Kategorie Kleinwagen





Kia Picanto vs. VW up!

Die großen Autokonzerne entdecken mehr und mehr die Kleinstwagen-Klasse. Seit Kurzem mischt auch der VW-Konzern mit VW up!, Skoda Citigo und Seat Mii kräftig mit. Kia hat dem den neuen Picanto entgegenzusetzen. Der Koreaner macht optisch einen guten Eindruck und wirkt nicht ganz so minimalistisch wie das VW-Triumvirat. Das setzt sich auch im Innenraum fort. Der VW up! ist zwar solide, vor allem in der Basisausstattung mag aber kein großes Wohlfühlklima aufkommen. Das kann der Picanto besser. Vor allem in den höheren Ausstattungsstufen scheint er eine Klasse über dem up! zu sein, beim Verbrauch gibt’s dafür leichte Vorteile für den Wolfsburger. Vergleicht man die Listenpreise sowie die Ausstattung, so geht der Punkt endgültig an den Kia Picanto, noch dazu, wo dieser mit sieben Jahren Garantie aufwartet, der up! lediglich mit zwei.

Sieger: Hyundai-Kia