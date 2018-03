Gastro-Quickie

Der Flagship-Billa hat einen eigenen Gastrobereich. Do & Co versorgt mit seiner Marke "Henry“ die Kundschaft mit qualitativen Take-aways (tolle Sandwiches!) und lädt mit Sitzgelegenheiten auch zum Vor-Ort-Verzehr. Corso-Ableger gibt es auch in Graz (Jakominiplatz 12) und Salzburg (Griesgasse 19-21).

Adresse: 1010 Wien, Herrnhuterhaus am Neuen Markt 17

Web: billa.at