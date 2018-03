Gastro-Quickie

Bio-Essen in guter Qualität. Oft vegan, vegetarisch und meistens glutenfrei. Vorwiegend Eintöpfe, Currys und Aufläufe sind im Programm, die manchmal auch Vorurteile bedienen (fad und matschig). Produziert wird das Essen von einem kleinen Familienbetrieb. Wer der ist und wo er seinen Sitz hat, ist ein Betriebsgeheimnis. Die Filialen in Linz (Untere Donaulände 36 u. Lenaupark), Salzburg (Sterneckstr. 31) und Wels (Dr.-Salzmann-Str. 7A) bieten ebenfalls Speisen an.

Adresse: 1070 Wien, Lindeng. 13-15; 1020 Wien, Taborstr. 10

Web: denns-biomarkt.at