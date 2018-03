Gastro-Quickie

In Wiens größtem Ethno-Supermarkt kann man in einem Hinterzimmer wunderbar indisch essen - etwa ein Potpourri aus Curry, Fisch und Gemüse. Ein Highlight ist "Masala Dosa“, eine knusprige Palatschinke aus Reismehl, mit Kartoffeln gefüllt und in Kombination mit einer scharfen Sambar-Sauce aus Linsen. Alles sehr einfach, aber preisgünstig.

Adresse: 1070 Wien, Neubaugürtel 44 (Ecke Kandlgasse)

Web: prosi.at