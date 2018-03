Die Leidenschaften der Millionäre

Der Industrielle Herbert Liaunig, der Beteiligungen am Stahlbauer Wagner-Biro und am Maschinenbauer Binder+Co hält, erweitert gerade seinen Museumsbau in Kärnten. Der zusätzliche Platz ist notwendig, um die 3000 Werke umfassende zeitgenössische Sammlung angemessen präsentieren zu können. Liaunig und Essl gehören damit zu der kleinen Gruppe von Reichen, die in den letzten Jahren Privatmuseen in Österreich verwirklicht haben.