Die Leidenschaften der Millionäre

Er besitzt mehrere renommierte Weingüter, eins davon ist die Bodega Norton in Argentinien, die für ihre Rotweine berühmt ist. Wer sich für Wein als Investment entscheidet, braucht allerdings gute Nerven. 2012 platzte die Chateau-Lafite-Blase, und der maßgebliche Wein-Index rasselte in den Keller. Kleiner Trost: Im Zehn-Jahres-Vergleich beträgt das Plus immer noch 166 Prozent.