Die Leidenschaften der Millionäre

Auch Milliardär und Neo-Politiker Frank Stronach ist bekennender Pferdenarr. Zuletzt verriet er, dass ihm ein paar hundert Pferde gehören und sein teuerstes rund 50 Millionen Euro gekostet hat. Verglichen damit ist seine neueste Anschaffung ein Schnäppchen: Für rund 3,5 Millionen Euro erwarb er einen 50-Prozent-Anteil am Rennpferd "Point of Entry“, das heuer noch Rennen laufen und dann auf Franks Anlage in Kentucky zur Zucht eingesetzt werden soll. "Vor Jahrzehnten mit Pferden in Kontakt gekommen, konnte ich mich bis heute nicht diesem edelsten aller Geschöpfe entziehen“, bekennt Stronach, der sich als Präsident des VIP Clubs Pferd Austria für den hiesigen Pferdesport stark macht.