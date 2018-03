Die Leidenschaften der Millionäre

Undercover, Romanov, Tango, Voice oder Ziesto - so klingende Namen haben die Spitzenpferde, die im Namen des Waffenproduzenten und Pferdeliebhabers Gaston Glock auf internationalen Wettbewerben um Preise kämpfen. Um Training und Turniere standesgemäß abhalten zu können, betreibt die Familie Glock seit einigen Jahren Reitanlagen in Kärnten und in den Niederlanden. Chefin der Glock Horse Performance Center ist Glocks junge Frau, Kathrin Glock. Ihr ist es zu verdanken, dass bei den Pferde-Veranstaltungen Hollywood-Flair aufkommt. Zuletzt bestritten Stars wie Jean Claude van Damme und US-Sänger Lionel Richie das Rahmenprogramm.