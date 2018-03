Die Leidenschaften der Millionäre

Was den Blaublütigen gefällt, das möchte der Geldadel nicht missen - und beansprucht heute große Reviere für sich: Friedrich Schmid, Eigentümer der weltweit tätigen Baumit-Gruppe, ist stolzer Besitzer einer Eigenjagd im Wienerwald, die immerhin noch 400 Hektar groß ist. Und um die passende Tracht muss er sich mittlerweile auch keine Gedanken mehr machen, hat er doch vor einigen Jahren das Traditionshaus Kettner übernommen. Korruptionsvorwürfe haben zwar zuletzt am Image der Jagd gekratzt. Aber gestandene Jäger mit Millionenvermögen lassen sich davon nicht beirren. Sie halten an ihrem beliebten Freizeitvergnügen auch aus Gründen des Networking fest.