Die Leidenschaften der Millionäre

Ein Mann wie Dietrich Mateschitz, der sich alles kaufen kann, genießt die Ansicht der Erde am liebsten aus der Vogelperspektive. Dafür hat er sich über die Jahre eine ansehnliche Sammlung historischer Flugzeuge zugelegt, die er im Hangar 7 in der Nähe des Salzburger Flughafens parkt. Seine Flotte der Flying Bulls besteht aus sechszehn Maschinen, darunter sogar eine Douglas DC, die einst in den Diensten des jugoslawischen Staatschefs Tito stand. Als sein Liebling gilt aber sein allererstes, eher flügellahmes Flugzeug: eine Piper Supercup.