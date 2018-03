Die Leidenschaften der Millionäre

Wolfgang Porsche ist die Auto-Leidenschaft in die Wiege gelegt. Sein Großvater Ferdinand konstruierte einst den legendären Käfer, sein Vater Ferry baute die Porsche-Sportwagenproduktion in Stuttgart auf. Anlässlich der ersten internationalen Porsche-Tage, die 2012 in Zell am See stattfanden, öffnete der Milliardär für die Teilnehmer seine Sammlung auf Hof Schüttgut, wo er mit seiner Familie lebt. Als ein Glanzstück seines Fuhrparks gilt das aufwändig restaurierte Sport-Cabriolet von 1932 der Marke Austro Daimler "Bergmeister“.