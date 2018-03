Aktien für stürmische Zeiten

KGV: 10,5

Dividendenrendite: 3,5%

Eine Bank als zukunftssichere Aktie? Warum nicht - solang es keine aus dem Euroraum ist. Einen großen Teil des Geschäfts wickelt das in Skandinavien beheimatete Institut in Nicht-Euro-Währungen ab. "Heimmarkt“ ist Skandinavien und das Baltikum. Faule Euro-Anleihen oder windschiefe Immobilienkredite sind in den Bilanzen des Finanzkonzerns kaum zu finden.