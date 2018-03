Aktien für stürmische Zeiten

KGV: 17,9

Dividendenrendite: 3,3%

Dass der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt kaum an der starken Währung seines Heimmarkts Schweiz leidet, liegt an der starken Ausrichtung auf das internationale Geschäft. Nestlé ist in den Industrieländern wie in den Schwellenländern hervorragend etabliert. Das Wachstum des Konzerns kommt überwiegend durch die erfolgreiche Erschließung neuer Märkte zustande.