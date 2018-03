A little bit of Monica: Die größten Sex-Skandale von Politikern

Genau 20 Jahre ist es her, dass die Affäre von US-Präsident Bill Clinton und seiner damaligen Praktikantin Monica Lewinsky aufflog. Die Praktikantinnen-Affäre löste in den USA eine schwere innenpolitische Krise aus, die Clinton beinahe sein Amt gekostet hätte. Heute bekundet Lewinsky, dass sie zutiefst bedauert, was damals zwischen ihr und Clinton passiert ist.