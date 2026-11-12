Rewe-Chef Marcel Haraszti heizt die Preisschlacht an, sorgt durch die Umstellung des Billa-Rabattsystems einmal mehr für Aufregung und garantiert auch weiterhin Tiefkühlgemüse von österreichischen Bauern.
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Herr Haraszti, Ihr Hausverstand hat die Seiten gewechselt.
Ja, hat uns auch überrascht. Aber das nehmen wir zur Kenntnis, jeder kann und soll sich des Hausverstandes bedienen.
Es ist jedenfalls erstaunlich, wie lange eine legendäre Billa-Werbefigur aus dem Jahr 2007 im Bewusstsein bleibt, auch wenn sie jetzt vom Unternehmer und Politneuling Stephan Zöchling reaktiviert wurde.
In Wirklichkeit ist es uns egal. Es gibt wichtigere Themen, die wir verfolgen.
Ich meine: Konsumenten lieben Vertrautes und hassen Veränderungen. Auch dann, wenn Sie Ihr Rabattsystem von Pickerln auf Coupons umstellen und dauerhaft gesenkte „Immer clever“-Regalpreise ausloben. Jetzt sind viele verwirrt.
Das ist einfach zu erklären. Dem Lebensmittelhandel wird immer vorgeworfen, dass er zu teuer ist. Wir haben daher einen Schritt dagegen gesetzt, der wirklich zur Legende werden könnte, und sind mit bis zu 3.000 Artikeln auf Diskontpreisniveau runtergegangen, zum Teil sehr radikal. Das sind fast mehr Artikel, als ein normaler Diskonter überhaupt hat.
Wie kommen die Umgestaltungen bei den Kunden an?
Wir wissen sogar ohne Scannerkassen, dass es funktionieren wird. Aber wir wissen auch, dass Kunden Zeit brauchen, bis sie sich an ein neues System gewöhnt haben. Fragen Sie mich in ein paar Wochen wieder, jedenfalls sind bis zu 3.000 Artikel zu Diskontpreisen bei Billa ein wirklich attraktives Angebot, und wir denken, dass Konsumenten daher vermehrt kommen und bleiben.
Optisch sieht die Regalauszeichnung durchaus üppig aus, manche sagen: unübersichtlich.
Es ist ja ein völlig neuer Ansatz. Wir haben so etwas noch nie gemacht, wir stellen sozusagen einen Diskonter in einen Billa, das soll man ja auch gut erkennen können. Es ist zwar finanziell für uns ein Aufwand, der uns einen zweistelligen Millionenbetrag kostet. Dafür sparen wir Kosten in der Verwaltung, an Systemen und Prozessen.
Eine weitere Neuerung sind die Rabattgutscheine …
… die nicht mehr gepickt werden können, schon gar nicht doppelt. Dafür ist die Einlösung einfacher, ein weiterer Kundenwunsch. Viele wollten sich das Nachdenken ersparen, auf welches Produkt ein Rabattpickerl geklebt werden soll – nun werden automatisch die teuersten Produkte am Band rabattiert. In Summe ist das ist einfach, konvenient und preislich attraktiv.
Mit Rabattaktionen haben Sie ja gemischte Erfahrungen. Vor einem Jahr mussten Sie exklusiv an Ihre Jö!-App gebundene Rabatte nach Protesten wieder allen Kunden zugängig machen.
Damals haben wir gelernt, dass alle Kundengruppen einbezogen werden müssen. Und jetzt ist es das Klarste, was es gibt: bis zu 3.000 Diskontartikel für alle. Und Rabatte auf die teuersten Produkte, auch eine Vereinfachung für unser Personal an der Kassa. Dazu kommen noch weitere Aktionen, wie etwa der Wochenendrabatt mit Testimonial und Ex-Ö3-Moderator Robert Kratky. Plus unsere Rabatt-Sammler-Aktionen über die Jö!-App, unser Multipartnerprogramm, bei dem übrigens seit Neuestem sogar eine Bank wie Raiffeisen dabei ist. Jö! ist mittlerweile der größte Kundenclub Österreichs mit über viereinhalb Millionen Karteninhabern – wir machen schon 60 bis 70 Prozent unseres Umsatzes mit Mitgliedern.
Strategisch starten Sie damit aber eine Preisschlacht, die Sie nie wollten. Seit Jahren liegt der Rabattanteil bei Billa stabil bei rund 40 Prozent. Jetzt kommen zusätzlich noch 3.000 teils radikal diskontierte Artikel dazu, das sind weitere 30 Prozent Ihres Sortiments. Damit bleibt nicht einmal ein Drittel über, das zu normalen Supermarktpreisen über den Ladentisch geht.
Das kann man so nicht zusammenrechnen. Aktionen kommen und gehen, sind zeitlich befristet. Der „Immer clever“-Preis ist ein Regalpreis, und der ist gekommen, um zu bleiben.
Kunden sehen beides als Antiteuerungstool. Aber können Sie das durchhalten? Die Energiekosten steigen, die Ernte war miserabel, und Lebensmittelhersteller klagen über die Standortbedingungen, von Molkereien, Fleischverarbeitern, dem Zuckerkonzern Agrana bis hin zum Gemüsespezialisten Ardo, der gar sein Werk schließt. Woher kommt unser Tiefkühlspinat in Zukunft?
Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Erstens haben wir keine Versorgungsprobleme. Die Versorgungssicherheit ist nicht in Gefahr, es gibt genug Nahrungsmittel. Auch bei den Dürrefolgen muss man differenzieren, 2025 war noch das beste Jahr für die Landwirtschaft, jetzt haben wir eine andere Lage, klar. Aber wir haben mit österreichischen Lieferanten aus der Landwirtschaft und der Verarbeitung eine Partnerschaft, die uns das managen lässt. Es gibt ihnen und uns eine Sicherheit über die Jahre.
Sie haben extra österreichisches Rindfleisch zu Normalpreisen aufgekauft, um eine Schwemme und einen Preisverfall im Zuge der Futtermittelkrise im Sommer zu verhindern. Das war keine Diskontaktion.
Ja, wir haben die Situation nicht ausgenutzt, um billiger einzukaufen. Wenn wir mit einem internationalen Markenlieferanten in der gleichen Situation wären, würden wir sofort Preise verhandeln, denen schenken wir keinen Zentimeter. Bei der österreichischen Landwirtschaft springen wir ein. Das ist der Unterschied.
Zur Person
Marcel Haraszti, 51, studierte BWL an der WU Wien und startete 2001 als Trainee bei Rewe. Es folgten Führungspositionen bei Billa in der Ukraine und in Rumänien, beim Handelskonzern IKI in Litauen sowie bei Rewe Deutschland. Seit 2016 ist er Vorstand der Rewe International AG in Österreich.
Frage ich dazu Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, präsentiert der seinen Bericht zu unfairen Handelspraktiken der Supermärkte.
Von der Landwirtschaft selbst hören wir immer, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. Man muss sich aber die Frage stellen, warum bleibt den Bauern, die einen super Job machen, nicht mehr übrig? Zumal wir im Einzelhandel als letztes Glied in der Wertschöpfungskette im Vergleich zu anderen Ländern sehr geringe Erträge haben.
Und, warum?
Das liegt daran, dass die Lieferkette mit unglaublich hohen Kosten belastet wird. Von der Landwirtschaft angefangen, von Abgaben über Lohnkosten bis zu den Agrarmarketing-Beiträgen, das gibt es nirgendwo anders. Wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anschaut und dann ausrechnet, was hier für Steuern, Beiträge und Abgaben fällig sind, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das hilft, die agrarische Wertschöpfung in Österreich für die Zukunft zu sichern.
Dann noch die Dürre und steigende Energiekosten, ich weiß. Und dennoch sollen Lebensmittel bei Ihnen eher billiger werden?
Wenn es wirklich weniger Ware gäbe, schlägt sich das natürlich in den Preisen nieder. Aber bis jetzt spüren wir noch nichts davon. Und aktuell liegt die Inflation im Lebensmittelhandel auch bei null Prozent, davor war es ein Prozent. Unsere Vertragsbauern hatten genug Heu und Futtermittel für ihre Kühe. Und wir werden auch darauf schauen, dass unsere Tiefkühlartikel weiter in Österreich produziert werden. Wir sprechen mit neuen Anbietern und helfen, eine neue Produktion aufzuziehen.
Beteiligen Sie sich irgendwo?
Wir können uns sehr gut langfristige Verträge vorstellen, damit es genug Kapazitäten gibt und wir unsere Ware in Österreich produzieren können. Die österreichische Politik allerdings müsste sich Gedanken machen, was sie für eine Industriepolitik macht, dass sich die Produktion hier immer weniger lohnt.
Was meinen Sie genau?
Es muss attraktiv sein, in Österreich zu produzieren. Man müsste schauen, ob die Lohnkosten wettbewerbsfähig sind oder die Lohnnebenkosten, ob die Hürden in der Bürokratie nicht so hoch sind, ob Zwangsbeiträge für die Wirtschaftskammer noch zeitgemäß sind. Sie kann nur effizient sein, wenn jemand freiwillig dabei ist, weil er die Leistung in Anspruch nimmt. Aber im Moment kann mir keiner erklären, welche Leistung ich für die Millionenbeiträge bekomme, die wir zahlen.
Da etwas zu ändern, wäre eine Revolution in Österreich.
Man könnte ja mal abstimmen. Es gibt auch einen Handelsverband, der ist freiwillig, wir zahlen nur einen Bruchteil an Mitgliedsbeiträgen, und der vertritt uns auch ganz gut. Da bin ich gerne dabei.
Rewe International AG
Facts & Figures
UMSATZ 2025: 11,36 Mrd. Euro Österreich (24,9 Mrd. mit Ausland)
VERTRIEBSSCHIENEN: Billa, Billa Plus, Bipa, Penny, Adeg, Großhandel, Tankstellen, Touristik
MARKTANTEIL LEH, 1. HJ 2026: 32,1 Prozent (Spar: 36,9, Hofer/Lidl: 26).
MITARBEITER ÖSTERREICH: 46.600
STANDORTE ÖSTERREICH: 2.467
Dafür hat die Politik eine Mehrwertsteuersenkung durchgebracht. Auch das hat der Inflation – und damit dem Konsum – geholfen, oder?
Das war total in Ordnung. Es war natürlich aufwendig, aber die Ersparnisse für die Kunden sind da – wir haben sie eins zu eins weitergegeben, teilweise war es sogar mehr. Ich weiß, dass Mitbewerber über sehr hohe Umstellungskosten geklagt haben – wir allerdings haben Topleute in der IT, die das schnell umprogrammieren konnten. Und das hat sicher einen Beitrag zu der niedrigen Inflation im Lebensmittelhandel geleistet. Bevor ich allerdings die Politik zu sehr lobe: Wir haben auf der anderen Seite eine starke Erhöhung der Mietkosten durch die politisch gewollte Indexierung, das wiederum kostet uns einen hohen Millionenbetrag, was letztlich auch die Konsumenten spüren.
Ihr Projekt, Billa wirklich zum billigen Laden zu machen, erscheint also einigermaßen schwer. Was beeinflusst die Preise in den Regalen derzeit noch?
Wir haben vor allem die Energiekosten, das Grundübel der Preissituation. 2020 mussten wir unter diesem Titel mit 58 Millionen Euro rechnen, jetzt sind es schon 100 Millionen – bei deutlich geringerem Verbrauch. Das Gleiche gilt für Diesel, wir rechnen 2026 mit Mehrkosten von fünf Millionen Euro. Das ist natürlich eine Herausforderung.
Helfen die erneuerbaren Energien?
Das Thema E-Mobilität ist sehr spannend. Wir haben jetzt neun E-Lkws und sehen, dass es immer rentabler wird. Die große Herausforderung ist nur die Ladeinfrastruktur. Da müssen wir als Betrieb unseren Beitrag leisten, dass wir nicht nur unserer eigenen Logistik, sondern auch unseren Partnern bessere Möglichkeiten bieten. Aktuell gibt es von den externen Lieferanten unter fünf Prozent E-Lkws. Aber wenn wir das machen, kann ich mir schon vorstellen, dass E-Mobilität in den nächsten Jahren einen sehr hohen Anteil bekommt. Vor allem bei den Dieselpreisen, die wir aktuell haben. Und es ist absehbar, dass die nicht mehr runtergehen werden. Andere grüne Technologien wie Photovoltaik sind bereits Standard bei uns, genauso wie bei Bauweisen und Ladeneinrichtungen – wir reduzieren dabei jedes Jahr unseren Energieverbrauch.
Sie optimieren also lieber Preisstrukturen statt einer Filialexpansion.
Es wird keine aggressive Expansion mehr geben, das ist richtig. Aber wir sehen, dass die Umbauten, die wir machen, sehr gut ankommen.
In Tirol gibt es doch eine Gelegenheit zur Expansion. Die lokale Supermarktkette M-Preis sucht einen Partner. Sind Sie in Verhandlungen?
Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Wichtig ist, dass M-Preis als Familienunternehmen bestehen bleibt.
Die Zeit drängt, das Unternehmen trägt einen Schuldenrucksack in der Höhe von 200 Millionen Euro mit sich herum und muss wohl bis zum Jahresende eine Lösung gefunden haben.
Es ist ein tolles Unternehmen. Und es ist ganz wichtig, dass Tirol weiterhin einen starken M-Preis hat.
Sie könnten dazu beitragen, so wie Rewe auch in Vorarlberg schon seit Jahren Miteigentümer von Sutterlüty ist und dennoch den Markennamen weiter bestehen lässt.
Das muss M-Preis entscheiden.
Andere Ihrer Partnerschaften wiederum sind in Gefahr – etwa wenn die Schweizer Volenergy nach der Übernahme von BP in Österreich die Ankündigung wahr macht, die Tankstellenshops mit der eigenen Tochter Valora betreiben zu wollen. Der bestehende Vertrag mit Rewe (Billa Now) wäre dann wohl hinfällig?
Wir haben eine bestehende Partnerschaft und keinen Grund, daran zu zweifeln. Aber freilich – eine Partnerschaft heißt, wie in jeder Beziehung, man muss zusammenarbeiten und man muss sich gut verstehen. Und das muss beidseitig sein. Bis jetzt gab es kein Anzeichen, dass das vorbeigeht. Das Geschäftsfeld ist jedenfalls interessant – auch mit Shell werden wir den Vertrag wieder um zehn Jahre verlängern.
In Summe scheint der Lebensmittelhandel jedenfalls am Plafonds angelangt, auch der Diskont. Es gibt nur mehr einen, der zulegen kann, das ist Marktführer Spar.
Die viel zitierten Marktanteile sind eine sehr selektive Darstellung, die unserem Unternehmen nicht gerecht wird. Mit unserem Rewe-Großhandel etwa machen wir einen riesigen Umsatz, auch mit der Belieferung von Tankstellen, beides ist da nicht abgebildet. Und wenn wir uns von Umsätzen trennen, dann nur, weil sie unrentabel sind, etwa beim Online-Zustellgeschäft. Schon alleine diese Entscheidung kostet zum Beispiel 0,3 Prozentpunkte beim sogenannten Marktanteil. Das spielt aber keine Rolle, weil wir uns auf die rentablen Bereiche konzentrieren wollen.
Sind das nicht die Trauben, die dem Fuchs zu sauer sind?
Nein, unrentabler Umsatz ist wirklich eine saure Angelegenheit, glauben Sie mir. Stattdessen setzten wir auf steigende Zufriedenheit unserer Kunden, auf Erträge, die wir in Österreich auch wieder investieren. Und wir stellen uns für die Zukunft effizient auf, indem wir in unterschiedliche Vertriebskanäle gehen. Ein Kanal sind die Filialen, ein anderer die selbstständigen Kaufleute bei Billa und Adeg. Mit Jahresende werden wir über 50 Billa-Kaufleute haben und werden mit denen weiter wachsen. Ein dritter sind Tankstellen und der Online-Quick-Commerce mit Vertriebspartnern. Wir haben uns in den letzten Jahren da massiv weiterentwickelt. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir nach wie vor Österreichs größtes Handelshaus.