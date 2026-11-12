Marcel Haraszti :

Das Thema E-Mobilität ist sehr spannend. Wir haben jetzt neun E-Lkws und sehen, dass es immer rentabler wird. Die große Herausforderung ist nur die Ladeinfrastruktur. Da müssen wir als Betrieb unseren Beitrag leisten, dass wir nicht nur unserer eigenen Logistik, sondern auch unseren Partnern bessere Möglichkeiten bieten. Aktuell gibt es von den externen Lieferanten unter fünf Prozent E-Lkws. Aber wenn wir das machen, kann ich mir schon vorstellen, dass E-Mobilität in den nächsten Jahren einen sehr hohen Anteil bekommt. Vor allem bei den Dieselpreisen, die wir aktuell haben. Und es ist absehbar, dass die nicht mehr runtergehen werden. Andere grüne Technologien wie Photovoltaik sind bereits Standard bei uns, genauso wie bei Bauweisen und Ladeneinrichtungen – wir reduzieren dabei jedes Jahr unseren Energieverbrauch.