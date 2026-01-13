Für viele Führungskräfte klingt ein Aufsichtsratsmandat als interessanter nächster Karriereschritt, verspricht er doch Prestige, Einfluss und strategische Verantwortung. Doch während das Job-Ziel groß ist, bleibt der Weg dorthin vielfach unklar. Es dominieren Mythen, Unsicherheiten und der Glaube, der Ruf käme irgendwann „von selbst“. Das aber ist ein Irrglaube.

In einer breit angelegten Studie von WU Wien, dem österreichischen Ableger des Aufsichtsrätinnen-Netzwerks Women Corporate Directors und der Executive-Search-Firma Alto Partners haben erstmals mehr als 150 Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte aus Österreich und aus Deutschland anonym verraten, wie sie an ihr erstes Mandat gekommen sind, auf welche Kompetenzen es ankam und wie sie vergütet werden. Damit geben sie Einblick in einen kaum bekannten Prozess und liefern wertvolle Hinweise für Anwärter und Anwärterinnen.

Die Forscher greifen für ihre trend exklusiv vorliegende Analyse auf einen beachtlichen Erfahrungsschatz zurück: Rund 20 Prozent der Befragten hatten in der Vergangenheit mehr als vier Mandate in Kontrollgremien inne, darunter Einzelne mehr als 20. „Ein besonderes Merkmal der Studie ist die weibliche Perspektive: Rund zwei Drittel der Teilnehmenden sind Frauen“, sagt Rita Jakusch, Aufsichtsrätin und Co-Gründerin von WCD Austria.