Reisetipp: An der Nordseeküste

Auf der Suche nach besser temperierten Alternativen zu Adria, Ägäis und Mittelmeer landete der trend-Traveller an der belgischen Nordseeküste. Er fand nicht nur perfekte Strände und erfrischende Wassertemperaturen, sondern in den Dünen auch einen Kunstparcours mit schrägen Skulpturen, der ständig erweitert wird.
Die große nackte Frau, die auf halber Strecke zwischen Ostende und De Panne in den Dünen stand und hinaus auf die Nordsee blickte, war nicht zu übersehen. Da stand sie nun einfach so da, aufrecht und strahlend in der Sonne, und hielt einen toten Fisch vor ihre Scham, wohl um sich vor allzu indiskreten Blicken zu schützen. Der trend-Traveller, der gerade die belgische Küste entlang radelte, stieg vom Rad und trat näher.
Die große nackte Frau, die in den Dünen steht und aufs Meer blickt, ist eine Skulptur des flämisch-französischen Künstlers Johan Creten. Sie ist fünf Meter hoch, aus Bronze und hat den Namen „The Herring“ – vermutlich wegen des Fisches, den sie in ihren Händen hält. Diese Skulptur ist eines von zahlreichen Kunstwerken, an denen man unweigerlich vorbeikommt, wenn man die Küste entlangradelt. „The Herring“ wurde hier letztes Jahr im Rahmen der letzten Beaufort Triennale aufgestellt, eines Skulpturenfestivals, bei dem alle drei Jahre Werke entlang der Küste zu einem dichten Kunstparcours arrangiert werden. Einige dieser Kunstwerke bleiben auch nach Ende der Triennale stehen, und so hat sich über die Jahre hinweg ein „Skulpturen-Erlebnispfad“ geformt, der aus gut 50 Werken besteht. Vermutlich ist der trend-Traveller an vielen dieser Skulpturen ganz achtlos vorbeigefahren, weil sie bisweilen recht unauffällig herumstehen, beinahe versteckt in den Dünen und im hohen Gras.
Schnell ließ sich feststellen, dass die Werke von unterschiedlicher Qualität sind: Einige sind ziemlich banal und unverständlich, andere wie eben der „Herring“ recht einprägsam. Zu jenen Kunstwerken, die beim trend-Traveller Eindruck hinterlassen haben, zählt auch „Westerpunt“ bei De Panne, eine sechs Meter hohe Brückenkonstruktion des belgischen Architekturbüros Studio Moto, die aussieht wie die 3D-Version einer Skizze von M. Escher, die man besteigen kann und von der man einen schönen Blick auf Dünen, Strand, Meer und einen Naturpark hat. Recht originell ist eine Skulptur mit dem Titel „Altar“ von Kris Martin in Ostende, bei der der flandrische Designer Chris Martin die Konturen des berühmten Genter Altars nachgebildet und die Zwischenräume frei gelassen hat. So blickt man nun nicht auf Heilige, auf Engel und auf das Lamm Gottes, sondern auf den Strand, das Meer und den Himmel.
Good to know
Wer beabsichtigt, die flämische Küste zu besuchen, sollte sich vorab gut vorbereiten. Vor Ort sind Infos rar. Und wenn es welche gibt, dann sind sie meist exklusiv auf Flämisch. So konnte der trend-Traveller zum Beispiel nicht einmal einen Plan mit der Fahrradroute entlang der Küste und der Position der Beaufort-Skulpturen ausfindig machen. Wer mit der Kusttram unterwegs sein will, sollte sich an den Endstellen mit einem Vorrat an Fahrscheinen oder mit Tagespässen eindecken. Man bekommt sie nämlich weder an den meisten Stationen noch in der Bahn selbst. Einheimische erwiesen sich auch nicht als auskunftsfreudig und hilfsbereit. Online kann man sich auf visitflanders.com informieren.
Warum fährt jemand an die flämische Küste?
Der trend-Traveller war auf der Suche nach einer sommerlichen Alternative zu Adria und Ägäis hierher an die flandrische Küste gekommen, die auch in diesem Jahr versprachen, nicht nur touristische, sondern auch klimatische Hotspots zu werden. Gesucht war eine Region, in der es einigermaßen kühler ist, die aber auch einiges an Kultur, an guter Kulinarik, an sportlicher Betätigung (Radfahren!) und an einem vergnüglichen Lifestyle zu bieten hat. So kam er auf die Nordsee und an jenen kurzen Küstenabschnitt, der von der belgischen Region Flandern gebildet wird.
Und so war die Reise entlang der Küste eine schöne, langsame, entspannte Fahrt. Flaches Land, weite Sandstrände, Dünen mit bunten Badehütten, Strandpromenaden mit Cafés und Boutiquen. Manchmal sieht man Buden, in denen belgische Waffeln oder Moules frites oder beides verkauft wird. Am Himmel die bunten Drachen der Kitesurfer, die die perfekten Windströmungen nutzen. Und dazwischen immer wieder die Kunstwerke von Beaufort. Und doch: Etwas mediterranes Lebensgefühl und ein wenig Joie de vivre hat der trend-Traveller dann dennoch vermisst.
Die Empfehlungen unserer Redaktion
Nicht nur mit einer Radtour entlang der Küste lockt an die belgische Küste. Hier sind drei weitere Empfehlungen des trend-Travellers.
Die längst Straßenbahnlinie der Welt
Die belgische Küste ist keine große Sache. Sie ist gerade mal 67 Kilometer lang. Das ist nicht viel. Einen Rekord kann die Küste dennoch für sich beanspruchen. Eine Straßenbahn fährt sie in der ganzen Länge ab, und somit ist diese „Kusttram“ die längste Straßenbahnlinie der Welt, wie dem trend-Traveller immer wieder versichert wurde. Sie fährt von KnokkeHeist, der mondänste Stadt an der belgischen Küste, über De Haan, das mit seinen Belle-Époque-Villen der wohl schönste Ort hier ist, über Ostende, wo von dem Charme, der in den 1930er-Jahren die Stadt zum favorisierten Urlaubsort deutschsprachiger Schriftsteller wie Joseph Roth und Stefan Zweig machte, nichts mehr zu sehen und zu spüren ist, bis nach De Panne, dem Städtchen nahe der Grenze zu Frankreich.
Flämische Meister an Originalschauplätzen
Kultur kommt in der Gegend ohnehin nicht zu kurz. Flandern ist die Heimat der sogenannten „Flämischen Meister“, also von Leuten wie Rubens, Van Dyck oder Brueghel. Deren Gemälde findet man in den bedeutendsten Museen der Welt. Man findet sie aber auch vor Ort, also dort, wo sie ursprünglich entstanden sind, in den Kirchen, Schlössern und Klöstern Flanderns. Da hatten die Marketingleute von Flandern eine tolle Idee: Wie wäre es, Touristen zu diesen Orten zu locken? Und so entstanden die „Flämische Meister in situ“-Touren.
Es gibt mehrere Pfade, die durch Flandern führen, und der trend-Traveller hätte gern mehr Zeit gehabt, um ihren Spuren zu folgen. Es gibt auch eine Tour, die die Küste entlangführt. Sie nennt sich
„Meister am Meer“. Mehr darüber findet man online unter flemishmasters insitu.com.
Surrealismus an der Küste
Mit der Arbeit des belgischen Surrealisten Paul Delvaux war der trend-Traveller nur sehr marginal vertraut. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, das kleine Paul-Delvaux-Museum in der Ortschaft Sint-Idesbald, einer legendären und beschaulichen Künstlerkolonie an der Küste, zu besuchen. Ingrid Tahon, die engagierte Leiterin des Museums, nahm ihn an der Hand und führte ihn durch die sehr gut bestückte Sammlung mit dem faszinierenden Werk des Künstlers. Interessant, zu beobachten, wie lange Delvaux brauchte, um seinen Stil zu finden. Frühe Arbeiten lassen an Modigliani denken, andere an die Neue Sachlichkeit oder an deutschen Expressionismus. Schließlich stand der trend-Traveller vor dem Gemälde „La Gare forestière“, einem Meisterwerk des Surrealismus. Hier fügen sich Thema, Motiv, Umsetzung zu einer eindrucksvollen Synthese. Paul Delvaux blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1994 an der flandrischen Küste. Das Licht, der Himmel, das Meer – es ist ihm nicht zu verdenken.
