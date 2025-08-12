Reisetipp: An der Nordseeküste

Die große nackte Frau, die auf halber Strecke zwischen Ostende und De Panne in den Dünen stand und hinaus auf die Nordsee blickte, war nicht zu übersehen. Da stand sie nun einfach so da, aufrecht und strahlend in der Sonne, und hielt einen toten Fisch vor ihre Scham, wohl um sich vor allzu indiskreten Blicken zu schützen. Der trend-Traveller, der gerade die belgische Küste entlang radelte, stieg vom Rad und trat näher.

Die große nackte Frau, die in den Dünen steht und aufs Meer blickt, ist eine Skulptur des flämisch-französischen Künstlers Johan Creten. Sie ist fünf Meter hoch, aus Bronze und hat den Namen „The Herring“ ­ – vermutlich wegen des Fisches, den sie in ihren Händen hält. Diese Skulptur ist eines von zahlreichen Kunstwerken, an denen man unweigerlich vorbeikommt, wenn man die Küste entlangradelt. „The Herring“ wurde hier letztes Jahr im Rahmen der letzten Beaufort Triennale aufgestellt, eines Skulpturenfestivals, bei dem alle drei Jahre Werke entlang der Küste zu einem dichten Kunstparcours arrangiert werden. Einige dieser Kunstwerke bleiben auch nach Ende der Triennale stehen, und so hat sich über die Jahre hinweg ein „Skulpturen-Erlebnispfad“ geformt, der aus gut 50 Werken besteht. Vermutlich ist der trend-Traveller an vielen dieser Skulpturen ganz achtlos vorbeigefahren, weil sie bisweilen recht unauffällig herumstehen, beinahe versteckt in den Dünen und im hohen Gras.

Schnell ließ sich feststellen, dass die Werke von unterschiedlicher Qualität sind: Einige sind ziemlich banal und unverständlich, andere wie eben der „Herring“ recht einprägsam. Zu jenen Kunstwerken, die beim trend-Traveller Eindruck hinterlassen haben, zählt auch „Westerpunt“ bei De Panne, eine sechs Meter hohe Brückenkonstruktion des belgischen Architekturbüros Studio Moto, die aussieht wie die 3D-Version einer Skizze von M. Escher, die man besteigen kann und von der man einen schönen Blick auf Dünen, Strand, Meer und einen Naturpark hat. Recht originell ist eine Skulptur mit dem Titel „Altar“ von Kris Martin in Ostende, bei der der flandrische Designer Chris Martin die Konturen des berühmten Genter Altars nachgebildet und die Zwischenräume frei gelassen hat. So blickt man nun nicht auf Heilige, auf Engel und auf das Lamm Gottes, sondern auf den Strand, das Meer und den Himmel.