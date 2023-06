Furchtfrei ausprobieren, was man mit dem Körper alles machen kann, ist Basis ihrer Performancearbeit. In finanziellen Fragen schätzt die gefeierte Choreografin Doris Uhlich aber keine Experimente.

trend: In Ihren Choreografien loten Sie Körpergrenzen aus, hinterfragen Schönheitsideale wie Körpernormen. Gehen Sie in Sachen Geld auch so experimentierfreudig vor?

Doris Uhlich : Mit Geld spiele ich nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Ich experimentiere nicht mit der finanziellen Basis meiner Arbeit, ohne die ich es mir nicht leisten kann, künstlerisch zu experimentieren. Ich muss andere Leute zahlen, die mein finanzielles Management und meine Produktionsarbeit übernehmen, damit ich den Kopf frei habe, um Künstlerin zu sein.



Aber Sie wissen am Monatsende, wohin ihr Geld geflossen ist?

Meinen Kontostand hab ich im Blick. Ich muss meine Steuermappe selbst ordnen, da mache ich das automatisch.



Über Geld zu sprechen, ist in unserem Kulturkreis nahezu so ein Tabu wie Nacktheit. Warum?

Es ist meist schwer, über Geld zu reden, wenn man selbst wenig hat. Mit wenig Geld auszukommen, zu sparen, betrifft jedoch immer mehr Menschen. Und je mehr Menschen betroffen sind, desto weniger sollte es ein Tabuthema sein, über Geld zu reden. Wenn man wenig Geld auf dem Konto hat, fühlt man sich in der Gesellschaft als Verlierer, als Loser. Beim Thema Nacktheit geht es um eine andere Scham. Was den meisten Menschen schwer fällt, ist über die eigene Nacktheit, das eigene Geld zu sprechen. Beide Themen empfinden viele als zu intim und privat.



Wo sparen Sie denn derzeit?

Ich gehe weniger essen in Lokale und vergleiche die Preise im Supermarkt mehr als früher.



Ist es wichtig für Sie, sich finanziell abgesichert zu fühlen? Oder gehen Sie lieber auf Risiko?

Klar möchte ich finanziell abgesichert sein. Keine finanzielle Perspektive zu haben, zermürbt. Risiko muss man sich leisten können. Bei der Frage nach Risiko, da schwingt auch was mit von: Risiko ist geil, aufregend, wer wagt, gewinnt. Wenn der Alltag zum Risiko wird, ist das nicht geil.





Grundbuch oder Sparbuch - was halten Sie denn für ein sinnvolles Investment?

Ein gutes Buch zu lesen, ist nie ein schlechtes Investment.



Was empfinden Sie als Ihren ganz persönlichen kleinen Reichtum?

Die Wohnung am Attersee in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Hier fühle ich mich sehr wohl. Der persönlich größte Reichtum ist meine Gesundheit, mein Freund, meine Familie.



Wofür geben Sie leichten Herzens Geld aus? Kunst, Mode, Reisen, geile Hotels, gutes Essen? Andere Guilty Pleasures?

Es kommt, wenn auch selten, vor, dass ich mir zum Geburtstag z. B. Designermode kaufe, wobei ich das meistens im Sale mache. Ich geh hin und wieder sehr gut Essen, ich lade gerne Leute ein. Und ich leiste mir den Aufpreis auf die erste Klasse in der Bahn, wenn mir zu viel los ist.



Was war das Verrückteste, das Sie sich je geleistet haben?

Als Teenager den Besuch beim Friseur, um eine Dauerwelle machen zu lassen. Ich wollte unbedingt Locken wie Baby Houseman in "Dirty Dancing". Ich hab furchtbar ausgeschaut.



Und was steht ganz oben auf ihrer aktuellen Wunschliste?

Materiell gesehen ein Ecksofa. Aber der wichtigste Wunsch ist bei mir nie einer, den ich kaufen kann.



Was haben Sie denn von zu Hause aus in Sachen Geld mitbekommen?

Ich habe oft den Spruch gehört: Es wird einem nichts geschenkt. Mein Vater ist vor dem Mauerbau aus Ostdeutschland geflüchtet und kam mit nichts im Westen an. Er hat alles hinter sich gelassen, und ich hatte immer großen Respekt vor ihm, weil er sich mit einem schwierigen Start sein Leben aufgebaut hat. Meine Mutter hatte eine arme Kindheit und Jugend, sie hatte keine Puppe, hatte Hunger in der Kindheit, konnte nicht die gewünschte Schule besuchen, weil sie zu teuer war. Meine Mutter hat Preise verglichen beim Einkaufen, mein Vater hat sich selten, aber gerne was Teureres "gegönnt". Mir wurde vermittelt: Geld ist nicht alles.



Was würden Sie als Künstlerin auch für viel Geld nicht machen?

Mich bestechen lassen oder mit jemanden ungewollt Sex haben.



Was bedeutet Luxus für Sie?

Luxus ist das Privileg, sich über viele Sachen keine Gedanken machen zu müssen.



Zur Person Doris Uhlich [46]. Die international gefeierte Choreografin und Performerin stellt mit ihren Arbeiten gängige Formate und Körperbilder, Schönheitsideale wie klassische Bewegungscodes in Frage. Ihre Projekte finden auf Bühnen wie in Museen oder an speziell gewählten Orten statt: Bei den Wiener Festwochen etwa nutzt sie mit 14 Performer:innen verschiedener Generationen den Sparefroh-Spielplatz Donaupark als "Melancholic Ground", Premiere: 7. Juni 2023 - 20 Uhr.

Das Interview ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 26. Mai 2023 entnommen.