1. Preis Spontane Porträts Einzelfotos

Markus Schreiber, Deutschland. Eine Frau wendet sich enttäuscht ab. Sie konnte am 13. Dezember, am dritten und letzten Tag der Aufbahrung in den Union Buildings in Pretoria den Sarg des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela nicht mehr sehen.