Ein Haus wie ein Kraftwerk

Wohnen verbraucht eine Menge an Energie. Die Architekten der norwegischen Firma Snøhetta haben mit Partnern des Forschungszentrums "Zero Emission Buildings" (ZEB) ein Haus geschaffen, dass die Planung und Umsetzung von effizienten Gebäuden vorantreiben soll. Das ZEB Pilot Haus steht in Norwegen und produziert Energie wie ein kleines Kraftwerk.