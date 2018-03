Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie lädt bei Schönwetter am Mittwoch ab 21 Uhr zur Perseidennacht auf die Sofienalpe in Wien. Die Sternschnuppenparty des Planetarium Wien/VHS geht um 19 Uhr auf der Kaiserwiese in Wien-Leopoldstadt über die Bühne, von wo aus auch gemeinschaftlich beobachtet werden wird. Der Verein Kuffner-Sternwarte organisiert einen um 22 Uhr beginnenden Beobachtungs-Spaziergang in Großmugl (Niederösterreich).