WM-Finale Deutschland gegen Argentinien #GERARG: Tweets der Final-Stars und Weltmeister

Auf Twitter teilen die WM-Stars vor und nach dem dem Finale Deutschland gegen Argentinien #GERARG ihre Emotionen. Hier finden Sie die Original-Tweets von #Lukas Podolski #Angel di Maria #Jerome Boateng #Jose Maria Basanta #Benedikt Höwedes #Martin Demichelis #Bastian Schweinsteiger #Maxi Rodriguez #Mezut Özil #Augustin Orion #Per Mertesacker #Erik Durm #André Schürrle #Mario Götze #Manuel Neuer

Matchday. Maracana. My flag - 𯩩𯪪 #dfb #rio #final #GERARG #team #lp10 #poldi #aha pic.twitter.com/XmnH3yhDOL

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 13. Juli 2014

Nervios, insomnio. Final, te espero con tantas ansias.

— Ángel Di María (@DiMariaFideo7) 13. Juli 2014

My Childhood dream #WorldCupFinal #GERARG #livingadream #RT your #childhooddream pic.twitter.com/6tW5j18rzh

— Jerome Boateng (@JB17Official) 12. Juli 2014

Buenas noches,mañana nos espera un gran día a todos! #VamosArgentina pic.twitter.com/GNzfOmtqls

— Jose Maria Basanta (@BasantaJm) 13. Juli 2014

Finalee! Das ist einfach der Wahnsinn!!𯃃 pic.twitter.com/n5B8H6pPPB

— Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 9. Juli 2014

Aunque nos hayan tirado bombas hasta las 4 de la mañana para no dejarnos dormir.hoy unidos 40.000.000 por la gloria!! pic.twitter.com/qXRLmGWiIk

— Martin Demichelis (@demichelisok) 13. Juli 2014

Jungs, es war mir eine Ehre. Danke für eine tolle Zeit ohne Eskapaden. V.a. Dir, Kevin! ;-) #GERARG #WorldCup2014 pic.twitter.com/sQ08WBH1l3

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 11. Juli 2014

La banda llego a Río con la ilusión intacta!!! Vamos Argentina pic.twitter.com/adcDKi0DgO

— Maxi Rodríguez (@MR11ok) 12. Juli 2014

The most IMPORTANT is the team behind the team! ;-) #GERARG #WM2014 #WorldCup2014 #DFBTeam pic.twitter.com/xtOixCEtBP

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 11. Juli 2014

Ya en Río de J. No somos un equipo, somos un país!! We are in Rio de J. Remember: not just a team, we are a country!! pic.twitter.com/wZyv7TEs1c

— Martin Demichelis (@demichelisok) 12. Juli 2014

Martin Demichelis #ARG

26 hours until kickoff - we are ONE team & we are ready! #DFBTeam #WorldCup #GERARG pic.twitter.com/AVlCKlT23R

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 12. Juli 2014

Por el sueño...por la ilusión...por la gloria!!! http://t.co/5TB56GKBOp #VamosArgentinaCarajo

— Agustin Orion (@AgustinOrion) 13. Juli 2014

1990 I was already proud of wearing my DFB outfit - perspective change a bit, but not the emotions! #DFBTeam #GERARG pic.twitter.com/UGpBJBdzDx

— Per Mertesacker (@mertesacker) 11. Juli 2014

We are ready to do the last step !! Let's go germany #GER <3

— Erik Durm (@DurmErik) 13. Juli 2014

Llego el día.

— Ángel Di María (@DiMariaFideo7) 13. Juli 2014

We are ready to do the last step!!! Let's go Germanyyyy!!!! #final pic.twitter.com/mF9LFsb12V

— André Schürrle (@Andre_Schuerrle) 13. Juli 2014

Estamos listos para hacer historia! VAMOS #ARG

— Ángel Di María (@DiMariaFideo7) 13. Juli 2014

Matchday - #GERARG in 3hours #WorldCup2014 #DFBTeam - Together we can make it!!!

#PartOfGoetze

— Mario Götze (@MarioGoetze) 13. Juli 2014

Nachtrag zu gestern: Rio wir kommen ✌️ #bereitwienie #WM2014 pic.twitter.com/IEKfXJ1s3E

— Manuel Neuer (@Manuel_Neuer) 1. Juli 2014

Auf geht's! Gleich geht's

los! Drückt uns die Daumen, dass wir das Ding holen und den Stern abgreifen!! #GERARG #finale #lp10 #poldi #aha

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 13. Juli 2014

Weltmeister !!!! 𯟟𯟟𯟟𯟟 Wahnsinn ... Danke !!! pic.twitter.com/6sSpkWWvcO

— Per Mertesacker (@mertesacker) 13. Juli 2014

World Champion!!!!! #bestdayofmylife pic.twitter.com/LV4EWPxwKz

— André Schürrle (@Andre_Schuerrle) 14. Juli 2014

Perdón #ARG por no ganar la Copa.

Gracias a todos por el GRAN apoyo que nos dieron en cada partido.

Dejamos todo y no alcanzó.

— Martin Demichelis (@demichelisok) 14. Juli 2014

Selfie 2 :-) pic.twitter.com/RJh7RnXXUw

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 13. Juli 2014

don't ever let somebody tell you, you can't do something. believe in your dreams - here, today and all over the world pic.twitter.com/i8yXV0KAFx

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 14. Juli 2014

#HéroesArgentinos un gladiador. Aplausos para él. Un gran jugador y gran amigo. pic.twitter.com/776lflo1Bi

— Ángel Di María (@DiMariaFideo7) 13. Juli 2014

AHA! pic.twitter.com/iK5hbfm7Hr

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 13. Juli 2014

Jugamos con el corazón y el alma, muchas gracias equipo, muchas gracias argentinos. Nos consagramos #Subcampeones pic.twitter.com/FGRT3AnGCp

— Ángel Di María (@DiMariaFideo7) 14. Juli 2014

10 Jahre DFB. Hab hiervon geträumt. Danke an alle Fans!/10 years DFB - today this moment.Fans, thanks for ur support! pic.twitter.com/IYYupf4YQo

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 13. Juli 2014

este abrazo es, fue y será un abrazo inolvidable. #JuntosPorMas pic.twitter.com/ClU8ofB76j

— Ángel Di María (@DiMariaFideo7) 14. Juli 2014

FOURever ! #ficapodolski #ilovebrasil #poldi #aha #worldchampion #lp10 #GERARG pic.twitter.com/EkpdRRO4zs

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 14. Juli 2014

Somos los segundos mejores del mundo ,no es poca cosa ! Gracias por el apoyo ,y festejan, sobran motivos! Perdón

— Jose Maria Basanta (@BasantaJm) 13. Juli 2014

greatest day of my life! 𯆆 #WorldCup #Worldchampions pic.twitter.com/vI2oltbsb8

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13. Juli 2014

