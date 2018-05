Manchester United bleibt wertvollster Fußballclub der Welt

Manchester Unted wurde in der Premier League hinter dem Rivalen ManCity nur Vize-Meister - laut KPMG-Studie ist ManUnited trotz zuletzt bescheidener Erfolge der teuerste Klub der Fußballwelt.

Das Beratungsunternehmen KPMG hat das neueste Ranking der 32 teuersten Fußballklubs der Welt veröffentlicht. Die ersten 14 Plätze haben die europäischen Top-Klubs abonniert. Unter die Top-20 konnte nur ein Klub vorstoßen. In die Weltrangliste der teuersten Fußball-Klubs schafften es ausschließlich Klubs aus Europa.

Amsterdam. Manchester United ist nach dem jüngsten Ranking der 32 der wertvollsten Fußballclub der Welt die Nummer 1. In der aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG führt der englische Rekordmeister ManUnited, dessen Wert auf 3,3 Milliarden Euro berechnet wurde die Liste klar an. Auf Rang zwei und drei folgen wie im Vorjahr Real Madrid (2,9 Mrd.) und der FC Barcelona (2,8 Mrd.) an. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte ManUnited seinen Wert um fünf Prozent. Der Wert von Real Madrid ist um 2,0 Prozent gesunken, der FC Barcelona konnte um 1 Prozent zulegen.

Sportlich lief es bei ManUnited zuletzt nicht richtig rund. Im Gegensatz zu Real Madrid hat der englische Top-Klub sportlich eher überschaubare Erfolge. Sowohl in England als auch in der Champions League hat ManUnited zuletzt die zweite Geige gespielt. Im Vorjahr hatte ManUnited zwar erstmals seit über zehn Jahren mit dem Gewinn der international zweitwichtigsten Europa League nach zehn Jahren wieder einen internationalen Wettbewerb gewinnen können. Aber der letzte Gewinn der wesentlich attraktiveren UEFA Champions League datiert aus dem Jahr 2008, die englische Meisterschaft hatte ManUinted zuletzt im Jahr 2013 gewonnen. Heuer reichte es sportlich nur zum zweiten Platz hinter dem Lokalrivalen Manchester City. Und in der Champions League 2017/18 kam bereits im Achtelfinale im Dezember 2017 zum k.o. gegen den FC Sevilla.

Unter den Top-10 gibt es dennoch eine Dominanz der englischen Klubs mit insgesamt sechs Klubs aus der Premier League: Neben dem KPMG-Studien-Spitzenreiter ManUnited sind dies ManCity (#5), Arsenal FC (#6), Chelsea FC (#7), Liverpool FC (#8) und Tottenham Hotspurs (#10). Zwei Klubs der Top-10 kommen aus Spanien. Der FC Bayern München (auf Rang 4, Wert 2,6 Mrd. Euro, +4 Prozent), und Juventus Turin auf Rang 9 (1,3 Mrd. Euro, + 7 Prozent) komplettieren das Feld der zehn wertvollsten Klubs der Welt.

© KPMG 2018

Viel Ehr, viel Geld

Die Weltrangliste der Klubs entspricht auf den Plätzen 1 bis 14 dem "Who-is-Who" des jährlich ausgespielten Top-Fußball-Wettbewerbs UEFA Champions League, das einen Großteil zur Finanzierung und vor allem auch der Wertsteigerung der Klubs beiträgt. Abgesehen von den Werten hat sich die Reihung der Klubs gegenüber dem Jahres 2017 auf den Plätzen 1 bis 14 nicht geändert.

In die Top-32-Rangliste haben es nur die beiden Newcomer West Ham United aus England und der AS Monaco geschafft. Mit West Ham United, dem Klub des österreichischen Teamspielers Marco Arnautovic, ist es nur einem Fußball-Klub geglückt unter die Top-20 zu rücken. West Ham rangiert heuer auf Rang 16. Der Wert des Klubs wird heuer auf 531 Millionen Euro beziffert.

Der Gesamtwert der 32 Top-Klubs hat sich binnen Jahresfrist um rund 9 Prozent oder 2,6 Milliarden Euro auf 32,5 Milliarden Euro erhöht. Im Jahr 2016, der ersten KPMG-Studie, betrug der gesamte Wert der 32 Klubs 26,3 Milliarden Euro.

Die 5 Top-Schuldner (rot, in Mio. Euro) und die 5 Top-Performer © KPMG

Die beiden Klubs Olympique de Marseille, heuer im Finale der Europa League gegen Atlético Madrid (KPMG-Rangliste #13, Wert: 868 Millionen Euro) mit 0-3 unterlegen, und PSV Eindhoven haben es nicht mehr auf der Liste der 32 wertvollsten Klubs des Jahres 2018 geschafft.

Die Studie soll einen ausführlichen Bericht zu den Unternehmenswerten und eine detaillierte Analyse der öffentlich zugänglichen Finanzinformationen der Clubs liefern. Die Daten zu den 32 führenden Profiklubs beziehen sich auf die Saison 2017/18. Die Jahresergebnisse der Klubs wurde von KPMG das 3. Jahr in Folge erhoben und publiziert. Interessanterweise kommen alle Klubs der KPMG-Weltrangliste aus Europa.

Einen österreichischen Klub auf der Top-32-Liste gibt es derzeit noch nicht. Red Bull Salzburg hätte erstmals vor allem aufgrund seiner sportlichen Performance die Chance im kommenden Jahr an die Spitze heranzukommen. Allerdings müsste der Klub mindestens den Wert vom FC Valencia auf Rang 32 mit 230 Millionen Euro überheben. Und Olympique Marseille dürfte aufgrund der Finalteilnahme noch einen Tick vor den Salzburgern liegen.