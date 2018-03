CR7 - Die Nummer 1 - Der gerührte Mann

Zum vierten Mal wurde der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer des Jahres gekürt. 31 Treffern in 30 Spielen in der Primera División sowie der Rekord von 17 Toren in der Champions League für Real Madrid waren für mehr als ein Drittel der Jury (37,66 Prozent) ausreichend. Und das, obwohl CR7 (7 steht für die Rückennummer) bei der Weltmeisterschaft in Brasilien für Portugal "unterirdischen" Fußball abgeliefert hatte. Seit der ersten Prämierung im Jahr 2008 hat sich der Marktwert von CR7 auf 120 Millionen Euro verdoppelt. Seine Gage soll bei rund 22 Millionen Euro liegen - mehr als nur Trost für die vergeigte WM. Weitere 25 Millionen Euro winken aus Werbeverträgen. CR7 zeigte sich tief bewegt für so viel Ehre. Der fast 29jährige will unermüdlich an seinem Denkmal bauen - und der Weltbeste auf ewig werden.