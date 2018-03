Finke: Keiner weiß, wie es weitergeht.

Sollte die Sperre nicht bis September aufgehoben sein, könnte Kamerun nicht mehr in der Weltmeisterschaftsqualifikation antreten. Das wiederum würde bedeuten das Kamerun nicht zur WM fährt.

Die FIFA hatte Kamerun vergangene Woche wegen staatlicher Einmischung vorübergehend suspendiert, was bedeutet dass der Verband FECAFOOT bis zur Behebung der Mängel jegliche Teilnahme an Wettbewerben untersagt ist.

„Die Geschichte ist richtig kompliziert“

Volker Finke, der erst seit Mai Nationaltrainer der unbezähmbaren Löwen ist meinte: „Die Geschichte ist richtig kompliziert. Wir sind momentan eigentlich inexistent und keiner weiß wie es weitergeht.“ Trotz dieser Umstände versichert Finke vorerst zu bleiben.

Transferverbot für Kamerun

Ein weiterer Punkt der Sperre durch die FIFA ist das Transferverbot für Spieler aus Kamerun in andere Länder. „So ist es beispielsweise einem jungen kamerunischen Spieler nicht gestattet nach England zu wechseln, weil der Verband keine Transfer-Zertifikate ausstellen darf“, kritisiert der Verband das Verbot.

Sieg am grünen Tisch

Ein kleiner Sieg wurde immerhin schon errungen. Die 0:2 Niederlage gegen Togo gewann Kamerun am grünen Tisch, da der gesperrte Alaixys Romao eingesetzt worden war. Die FIFA wertete die Partie daher mit einem 3:0 für Kamerun. Auch deshalb würde Kamerun, wenn es denn darf, am letzten Spieltag, dem 6. September, als Tabellenführer in das Duell mit dem Gruppenzweiten aus Libyen gehen.