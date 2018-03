Comeback von Räikkönen bei Ferrari scheint fix zu sein

Die Rückkehr von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen zu Ferrari ist offenbar perfekt.

Nach übereinstimmenden Berichten auf den Onlineseiten finnischer Tageszeitungen hat der "Iceman" einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung bei den "Roten" unterschrieben. Damit bildet Räikkönen in den Jahren 2014 und 2015 gemeinsam mit Fernando Alonso die Fahrer-Paarung bei Ferrari. Ferrari soll die Nachricht offiziell spätestens am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/Main bekannt geben.

Der Finne Kimi Räikkönen stand bereits von 2007 bis 2009 beim italienischen Traditionsstall unter Vertrag und holte in seinem ersten Jahr den bislang letzten WM-Titel für die Scuderia. Der 33-Jährige musste zwei Jahre später trotz noch laufenden Vertrages seinem Nachfolger Alonso weichen.

Durch die Unterschrift von Räikkönen ist der Emmericher Nico Hülkenberg (26/Sauber) bei Ferrari endgültig aus dem Rennen als Nachfolger von Felipe Massa.