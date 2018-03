Kenia

Ein unerwartet abwechslungsreiches Urlaubsland ist Kenia: Ob Safaris in den weiten Savannen, Wanderungen am Kilimandjaro mit seinem schneebedeckten Gipfel oder tropische Regenwälder und unendliche weiße Sandstrände. 25 Grad an Land und 27 Grad warmes Wasser machen den Urlaub paradiesisch.