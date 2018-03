Millionen aus der Gruft: Der Club der toten Top-Verdiener

Keiner war so cool wie er. Ob in "Bullitt" mit dem Ford Mustang, oder in "Gesprengte Ketten (The Great Escape)" mit der Triumph Bonneville. Steve McQueen zu Ehren baut Triumph ein Sondermodell des Motorrad-Klassikers und Porsche legte eine eigene Modelinie auf. Jahresverdienst 2013: Neun Millionen Dollar.