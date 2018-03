Kein See, aber auch am Wasser: das Klee am Hanselteich ist das kleine "Seerestaurant“ der Wiener. Inhaberin ist Monika Wlaschek, Enkeltochter des Milliardärs und Billa-Gründers Karl Wlaschek. Lage und Austattung sind absolut charmant. Ein modernes Lokal in einer echt idyllischen Lage. Die Bandbreite der Küche reicht von kleinen Snacks über Wiener Klassiker bis zu mediterranen Gerichten - alles in solider Qualität. Bei Schönwetter ist das Haus ziemlich voll, weshalb eine Reservierung zu empfehlen ist. In jedem Fall lässt sich die Sommerhitze hier wunderbar ertragen.

1170 Wien, Amundsenstr. 10., www.kleeamhanslteich.at