Das wunderschöne Herrenhaus galt immer schon als die beste Hoteladresse am Wolfgangsee. Nur die Küche konnte da nicht mit. Dieses Problem hat man inzwischen behoben, denn seit April dieses Jahres steht Max Aichinger am Herd, ein hoch talentierter Ausnahmekoch, der schon einige Stationen hinter sich hat und sogar einen Michelin-Stern erkochte. Ein absoluter Gewinn für das Haus, denn das charmante Hotel mit 27 Gästezimmern ist ein Kleinod. Da passt Aichingers Küche - auf der Terrasse mit Blick auf den See genossen - wunderbar dazu.

5360 St. Wolfgang, Au 18., www.appesbach.com