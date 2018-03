Lange Zeit kochte hier Alain Weissgerber, der heute im Taubenkobel mit Walter Eselböck am Herd steht. Nach seinem Abgang war die blaue Gans einige Zeit geschlossen, dann trat Oliver Wiegand auf den Plan. Das Restaurant wurde umgebaut und ist heute wieder eine Fixadresse für Feinschmecker, die an einem See essen wollen. Die Lage mit Blick auf den Yachthafen war immer schon reizvoll, mit Wiegand steht nun auch wieder ein begabter Küchenchef am Herd. Seine Gerichte sind phantasievoll und kreativ, die Weinkarte beinhaltet viele Top-Winzer aus dem Burgenland.

7121 Weiden am See, Seepark, www.zurblauengans.at