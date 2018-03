Wenn ein Seehotel "Die Forelle“ heißt, dann ist auch ziemlich klar, wie das Motto der Restaurant-Küche lautet: Süßwasserfische in allen erdenklichen Variationen. Gastgeber und Küchenchef Hannes Müller hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Top-Koch gemausert, seine Fischkreationen sorgen für echte Genuss-Highlights. Und dann wäre da noch die Lage. Ob im Hotel, im á la Carte-Restaurant oder auf der Seeterrasse: Man hat stets den See vor Augen. Das Restaurant bietet überdies noch einen begehbaren Weinkeller und eine Kaminbar.

9762 Techendorf 80, Weißensee, www.dieforelle.at