Wirt und Küchenchef Martin Lackner führt dieses durch und durch sympathische Restaurant mit viel Ambition. Direkt am Seeufer gelegen besitzt das Restaurant mit Hotel eine ganz spezielle Atmosphäre, Lackners fischbetonte Küche passt hier ideal dazu. In einer hauseigenen Vinothek bietet der Wirt seinen Gästen auch eine erstaunliche Auswahl an Spitzenweinen, Weinutensilien und Fachbüchern an. Hier wird eine gehobene Qualitätsgastronomie betrieben, mit einer überaus ambitionierten Küche und einer Extraportion an Idealismus. Ideal für einen Kurzurlaub.

5310 Mondsee, Mondseerstr. 1, www.seehotel-lackner.at