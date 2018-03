Das Wiener Badeschiff am Donaukanal liegt zwar nicht an einem See, dem Wasser ist man aber trotzdem sehr nahe. Und schließlich kocht hier auch noch ein ganz großer Meister: Christian Petz, einst im Palais Coburg mit vier Hauben geehrt, bietet seinen Gästen eine großartige Küche zu absolut günstigen Preisen. Alles sehr locker, alles sehr easy. Die einen gehen im Pool schwimmen, die anderen sitzen auf der Dachterrasse. Oder es treten im Lokal gerade Musiker auf. In jedem Fall: die Küche von Petz ist auch in dieser Umgebung herausragend. Eine echte Lokal-Rarität.

1010 Wien, Donaukanallände, Schwedenbrücke www.badeschiff.at