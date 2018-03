Laut Publikumswertung im aktuellen Falstaff-Restaurantguide ist das Saag am Wörther See derzeit die Nummer eins unter den österreichischen See-Restaurants. Dafür ist Küchenchef und Patron Hubert Wallner verantwortlich, der momentan in Höchstform kocht. Man sitzt auf einer der schönsten Seeterrassen Kärntens und kann sich an feinsinnigen Gerichten aus der Hand eines großen Kochs erfreuen. Ob bei Fisch oder Fleisch, der Mann veredelt Top-Produkte zu kulinarischen Kleinkunstwerken. Die Weinkarte umfasst rund 600 Positionen.

9212 Techelsberg am Wörther See, Saag 11. www.saag-ja.at