Tontaubenschießen kennt man. 1900, bei den Spielen in Paris, wurde noch auf echte Tauben geballert. 300 schickte man in den Himmel. 28 davon (bei zwei Fehlschüssen) holte der Belgier Leon de Lunden (Bild) wieder runter. Er blieb der einzige Olympiasieger in dieser Disziplin. 1906 in Athen (Zwischenspiele) war auch das Pistolenduell olympisch. Man schoss dabei auf Schaufensterpuppen in Gehröcken.