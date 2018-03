1904 in St. Louis wurde gar ein Wettkampf im Tabakweitspucken ausgetragen. Auch dieser - wenn man so will - Sport ist noch lebendig. Im deutschen Düren wird jährlich die Weltmeisterschaft darin ausgetragen. Aktueller Spuckrekord: 21,71 m. Auch nicht mehr olympisch ist Golf, 2016 in Rio ist der Sport aber wieder dabei. Keine Chance auf Wiederaufnahme haben wohl Kopfweitsprung, Stockkampf und Einzelsynchronschwimmen.