Das war der Goldene Herbst, jetzt heißt es warm anziehen

In den Bergen soll in den kommenden Tagen bis zu ein Meter Neuschnee fallen. Eine Warnung an alle Skitourengeher: Touren sind nach solchen Neuschneemengen zwar sehr verlockend, aber auch äußerst riskant. Ganz besonders zu Winterbeginn, wenn es unter dem Neuschnee noch keine Altschneedecke gibt.