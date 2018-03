White House to Go: US-Präsident Obama bekommt neue Air Force One

Damit eine Boeing 747 den Anforderungen der Air Force One entspricht muss das Flugzeug vorher modifiziert werden. Die Präsidentenmaschine hat eine höhere Reichweite und kann in der Luft betankt werden. Bis zu 467 Passagiere haben in der Boeing 747-8 Platz, rund 100 Personen können in der Präsidentenmaschine mitfliegen.